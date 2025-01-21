المغير: الإطاحة بجماعة إجرامية تحترف السرقة واسترجاع دراجة نارية

تمكنت عناصر الشرطة بولاية المغير، من توقيف 3 أشخاص يحترفون السرقة.

العملية جاءت على إثر تقدم أحد المواطنين لمقر أمن ولاية المغير، من أجل التبليغ عن تعرضه لفعل السرقة استهدفت دراجته النارية. بعدما ركنها خارجا و دخل لمنزله لبرهة من الزمن، على الفور تم نشر البحث عنها و تطويق مخارج المدينة. ليتمكن عناصر الشرطة في ظرف وجيز من توقيف ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة تجارية.

وبعد مراقبة السيارة وتفتيشها، تم ضبط الدراجة النارية محل السرقة بالصندوق الخلفي للمركبة. أين قاموا بتحويل المشتبه فيهم إلى المقر لإستكمال الإجراءات و إسترجاع الدراجة النارية محل السرقة لإعادتها إلى مالكها.

الضبطية القضائية و بعد التحري مع المشتبه فيهم، تبين أنهم يشكلون جمعية أشرار ثبُت ضلوعهم في قضايا سرقة أخرى. واحدة تتعلق بسرقة بطاريتين خاصتين بشاحنة و الأخرى تتعلق بمحاولة سرقة من داخل مسكن مع توافر ظرف الليل.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير، عن تهمة جنحتي تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة و السرقة مع توافر ظرف التعدد و إستحضار مركبة و محاولة السرقة.

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