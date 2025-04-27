المغير: الإطاحة بشبكة إجرامية تحترف سرقة الكوابل وأنابيب النحاس

تمكن أمن ولاية المغير بحر الأسبوع المنصرم من الإطاحة بشبكة إجرامية. تتكون من خمسة أشخاص ، تحترف سرقة الكوابل و الأنابيب النحاسية. بغرض بيعها بطريقة غير مشروعة.

تفاصيل العملية التي أطرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية، جاءت بعد تكثيف عمليات البحث و التحري حول مجموعة من الأشخاص. يشتبه حوزتهم على مادة النحاس المتأتى من سرقة الكوابل الكهربائية و الأنابيب الخاصة بغاز المدينة.

في نفس السياق سجلت المصلحة 04 شكاوى في ظرف أسبوع، تتعلق بقيام مجهولين بسرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالكهرباء و الانترنت. و كذا الألياف البصرية التابعة لعدة هيئات عمومية بمدينة المغير.

وبعد جمع كل المعلومات عن المشتبه فيهم و الترصد لهم، تم ضبط إثنين منهم وهم يقومون ببيع كمية من هذه المادة لأحد تجار الخردوات. ليتبين أن مصدرها كوابل خاصة بالكهرباء و ألياف بصرية خاصة بالانترنت. تم حرقها من طرف المعنيين لتصفية مادة النحاس و بيعها بطريقة غير مشروعة.

بعد التحري مع المشتبه فيهم بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير توصل محققو المصلحة إلى تحديد هوية باقي الشبكة الإجرامية. و الذين تم توقيفهم في ظرف وجيز ليصبح عددهم 05 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 18 و 35 سنة.

كما قامت الضبطية القضائية بإنجاز ملفات إجراءات جزائية ضد المشتبه فيهم الخمسة عن تهمة تكوين جمعية أشرار لسرقة كوابل تابعة لهيئات عمومية بالتعدد. و إخفاء أشياء مسروقة تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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