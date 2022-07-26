المغير..الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز 105 ألف قرص مهلوس
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة جامعة ولاية المغير، في عملية نوعية من إحباط عملية نقل وتهريب كميات جد معتبرة من المؤثرات العقلية وتفكيك شبكة إجرامية مكونة من 04افراد.
وفي هذا السياق، تعود العملية للاستغلال الامثل لمعلومات وبعدما تم وضع خطة محكمة تم من خلالها توقيف شاحنة ليتم تفتيشها تفتيش دقيقا ليتم العثور عن 105الف قرص مهلوس وتوقيف السائق.
كما أنه وبعد تعميق عملية البحث والتحقيق تم التعرف على هوية أصحاب العصابة المتكونة من أربعة أشخاص مختصين في عملية نقل وتهريب السموم في حالة فرار.
هذا وبهد إستيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم الملف لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا.
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المغير.. 11 جريحا اثر اصطدام حافلة بشجرة
كما اصيب 11 شخصا بجروج، اثر حادث مرور، تمثل في انحراف واصطدام حافلة للنقل العمومي بشجرة بالقرب من الخزان الأحمر بحي النصر بمدينة المغير.
هذا وسجلت وحدة الحماية المدنية بالمغير تدخلها من اجل هذا الحادث.
والذي خلف 11 مصابا من بينهم طفل واحد والبقية اناث، ليتم اسعافهم في عين المكان ثم إجلائهم للمستشفى.
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كما تمكنت أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، لولاية المغير من إسترجاع سلاح ناري من الصنف الخامس، (مسدس تقليدي الصنع) كان بحوزة شخص يبلغ من العمر 30سنة.
وفي هذا السياق، تمت العملية على إثر إستغلال معلومات تفيد بإعتزام هذا الأخير بيعه في السوق السوداء.
بالمقابل، الضبطية القضائية بعد إستكمال كافة الإجراءات الجزائية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية.
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المغير..إختفاء غامض للطفل عبد الرحمان ببلدية اسطيل
كما اختفى منذ 8 أيام الطفل كريكب عبد الرحمان، البالغ من العمر 16سنة في ظروف غامضة ببلدية اسطيل ولاية المغير.
وفي هذا السياق وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الطفل كريكب عبد الرحمان غادر المنزل على الساعة 13:30
متوجها نحو المدرسة متوسطة سوالمي إبراهيم،و لم يظهر عليه أي خبر طوال ثماني أيام.
بالمقابل تعيش العائلة في وضع مزري أين بات الاب يتنقل من ولاية إلى أخرى لمجرد ورود اي خبر بحثا عن الابن.
بينما أثرت وضعية غياب الطفل عبد الرحمان على الأسرة والوالدة التي تعاني من أثر الصدمة.