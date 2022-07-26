المغير..الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز 105 ألف قرص مهلوس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة جامعة ولاية المغير، في عملية نوعية من إحباط عملية نقل وتهريب كميات جد معتبرة من المؤثرات العقلية وتفكيك شبكة إجرامية مكونة من 04افراد.

وفي هذا السياق، تعود العملية للاستغلال الامثل لمعلومات وبعدما تم وضع خطة محكمة تم من خلالها توقيف شاحنة ليتم تفتيشها تفتيش دقيقا ليتم العثور عن 105الف قرص مهلوس وتوقيف السائق.

كما أنه وبعد تعميق عملية البحث والتحقيق تم التعرف على هوية أصحاب العصابة المتكونة من أربعة أشخاص مختصين في عملية نقل وتهريب السموم في حالة فرار.

هذا وبهد إستيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم الملف لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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