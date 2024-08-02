المغير: الإطاحة بشبكة نقل المؤثرات العقلية وحجز أزيد من 46 ألف كبسولة

تمكنت الفرقة المتعددة المهام للجمارك باسطيل بالمغير عبر الطريق الوطني رقم 03، من إحباط نشاط شبكة مختصة في الإتجار نقل وبيع وتهريب المؤثرات العقلية.

العملية تعود لإستغلال معلومات واردة ليتم على إثرها بوضع حواجز أمنية٫ أسفرت عن تحديد الشاحنة والمركبة التي تنقل المهلوسات وتوقيف المخالفين، وحجز 46935 كبسولة كانت مخبأة بإحكام في تجاويف مركبتين. وبعد استيفاء كامل الاجراءات القانونية تم تقديم المتورطين امام الجهات القضائية المختصة اقليميا .