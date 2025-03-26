المغير: الإطاحة بشبكة نقل وتهريب المهلوسات وتوقيف 5 أشخاص

عالجت وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالمغير قضيتين نوعيتين. تم من خلالها تفكيك شبكة إجرامية متكونة من خمسة أشخاص تنشط عبر عدة ولايات من الوطن.

العملية جاءت في إطار مكافحة التهريب والمتاجرة بالمؤثرات العقلية ، أين تم حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية والمقدرة بـ8630 قرص نوع بريغابلين. مركبة نفعية وهواتف نقالة مع بقاء ثلاث أشخاص في حالة فرار.

بعد الإنتهاء من التحقيق سوف يتم تقديم المشتبه فيهم أمام كل من وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير ومحكمة جامعة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور