المغير: الإطاحة بشخص خطير مُدان بـ 20 سنة حبسا لترويجه المهلوسات

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية جامعة. من توقيف شخص خطير على خلفية صدور في حقه أوامر قضائية بالقبض. لتورطه في قضايا تتعلق بتهريب المؤثرات العقلية.

العملية جاءت بعد حصول الفرقة على معلومات تُفيد بتواجد أحد الأشخاص المبحوث عنهم من طرف الجهات القضائية و السلطات الأمنية بمسكنه العائلي. بعد تكثيف التحريات أفضت إلى تحديد هوية المعني و المكان بدقة.

كما وضعت خطة ميدانية محكمة، وبعد استصدار إذن بتفتيش منزل المعني، مكنت من توقيفه و ضبط سكين من الحجم الكبير. بعد تحويله للمصلحة تبين فعلا أنه مسبوق قضائيا خطير ، محل أمرين بالقبض صادر عن الجهات القضائية عن تهمة تهريب مواد صيدلانية باستعمال وسيلة نقل و المدان بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا و غرامة مالية. كما أنه متورط في قضية القيادة في حالة سكر و المدان بعقوبة سنتين حبسا نافذا و غرامة مالية.

الضبطية القضائية قامت بإنجاز ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيه تم إحالته بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.