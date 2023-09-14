المغير: الإطاحة بشخص وحجز قنطار و20 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت الفرقة المتعددة المهام للجمارك باسطيل بالمغير بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني باسطيل في عملية نوعية من حجز قنطار و 20 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف شخص.

العملية النوعية جاءت خلال حاجز أمني أين تم توقيف شاحنة إسعاف سيارات كان يضع ستة أكياس بالمقعد الأمامي المجاور للسائق. بها كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر ب 120كلغ. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.