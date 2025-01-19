المغير: الإطاحة بشقيقين يروّجان المخدرات و المهلوسات بجامعة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية المغير. من وضع حد لأحد الأشخاص يروّج المخدرات بمدينة جامعة.

تفاصيل العملية تعود لمعلومات وردت لذات الفرقة، مفادها نشاط مشبوه لشقيقين بأحد أحياء مدينة جامعة. يقومان بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية وسط شباب المنطقة. أين تم تفعيل التحري و الاستعلام مكن من تحديد هوية الشقيقين و مكان تواجدهما بدقة. وقد تم وضع خطة ميدانية لتوقيفهما، مع إستصدار إذن وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة بتقتيش مسكنيهما.

العملية مكنت من توقيف المشتبه فيهما مع ضبط 07 قطع من المخدرات كيف معالج بوزن 03 غرام مقطعة و مهيأة للترويج. بالإضافة كذلك إلى 02 كبسولتين من نوع بريقابالين 300 ملغ و قاطع حاد يستعمل في تقطيع المخدرات .

الضبطية القضائية أنجزت ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيهما. عن تهمة حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية لغرض الترويج العمدي. تم بموجبه تقديم المعنيان أمام الجهات القضائية المختصة .