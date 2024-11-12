المغير.. الإطاحة بعصابة تروّج المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت الشرطة القضائية بأمن ولاية المغير من توقيف 4 أشخاص، على خلفية تورطهم في قضيتين تتعلقان بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع والاستهلاك .

تفاصيل العملية الأولى تعود لورود معلومات للمصلحة ذاتها، مفادها قيام شخصين بترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بالقرب من مسكنهما بمدينة المغير. حيث وضعت خطة ميدانية أفضت إلى توقيف شخصين في العقد الثالث من العمر. عثر بحوزتهما على 13 كبسولة من المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية مهيأة للترويج. وعدة أسلحة بيضاء (كيتور) تستعمل في تقطيع المخدرات. استمراراً في التحري تم توقيف شخص ثالث ثبت تورطه في القضية نفسها.

وقامت الضبطية القضائية بإنجاز ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيهم عن تهمة حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع. تم إحالتهم بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة، صدر ضد اثنين منهم حكم بالحبس لمدة 7 سنوات وغرامة مالية مع إيداعهما بالمؤسسة العقابية.

وفي العملية الثانية، تمكن عناصر المصلحة ذاتها من توقيف شخص في العقد الرابع من العمر بوسط مدينة المغير. بحوزته 4 أقراص من المؤثرات العقلية نوع (بريقابالين 300 ملغ) وكمية من المخدرات لغرض الاستهلاك. أنجز ضده ملف إجراء قضائي أحيل بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.