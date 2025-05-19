المغير: الإطاحة بمروّج المخدرات والأقراص المهلوسة

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير، من توقيف شخص ينشط في جرائم الترويج والإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، مع ضبط 885 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ.

المشتبه فيه، في الستينيات من العمر، تم توقيفه من قبل عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية جامعة. بعدما وضعت خطة ميدانية ترتكز على تشديد الرقابة و التفتيش للمركبات و الأشخاص و التي تندرج ضمن العمل الميداني لمحاربة كل أشكال الإتجار غير المشروع للمخدرات و المؤثرات العقلي.

أين تم توقيف حافلة لنقل المسافرين، قادمة من إحدى الولايات الجنوبية للمراقبة و التفتيش القانوني. فلفت إنتباههم شخص مشبوه بعد تلمسه جسديا، ضبطت كمية من المؤثرات العقلية. كان المعني يخفيها بشريط بلاستيكي على مستوى الصدر قدرت بـ 885 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ. موجهة للترويج و البيع بطريقة غير مشروعة.

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