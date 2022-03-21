المغير: الجمارك تحبط نقل مهلوسات وهواتف ذكية مهربة باسطيل

تمكن أعوان متعددة المهام للجمارك باسطيل، في عمليتين نوعيتين بالتنسيق مع عناصر الدرك لوطني باسطيل ولاية المغير. من إحباط محاولة نقل وتهريب 3600 قرص مهلوس على متن سيارة سياحية، كانت مخبأة في تجاويف المحرك.

كما تم حجز كميات جد معتبرة تقدر ب 2203هاتف ذكي متاتي عن طريق التهريب. كانت محملة ومخبأة في صناديق بلاستيكية في شاحنة مموهة على مثن شاحنة بمادة البطاطا.

وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تحويل المتورطين لدى وكيل وكيل الجمهورية محل الاختصاص.

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