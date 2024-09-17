المغير: الجمارك تحجز أزيد من 53 ألف قرص مهلوس بإسطيل

وضعت الفرقة متعددة المهام للجمارك بإسطيل حداً لنشاط شبكة لنقل وتهريب المؤثرات العقلية من الجنوب نحو ولايات الشمال.

العملية تعود إلى وضع طوق أمني واستغلال معلومات دقيقة ليتم من خلالها حجز أزيد من 53 ألف قرص مهلوس، على متن ثلاث مركبات، إحداها رباعية الدفع. كما تم توقيف 5 أشخاص متورطين في شبكة نقل وتهريب المؤثرات العقلية.

وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.