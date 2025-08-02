المغير .. الحماية المدنية تتجند لاخماد حريقين بغابات النخيل

تواصل عناصر الحماية المدنية تدخلاتها في اخماد حرائق الغابات أين نشب حريقين في كل من أم الطيور ، وكذا جامعة. تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية العقيد لطفي بأم الطيور ولاية المغير لأجل حريق غابة نخيل بالمكان المسمى ڨارة النوي بأم الطيور.

خلف الحريق إحتراق جزئي لـ 10 نخلات مثمرة و حوالي 50 متر مربع حشائش و أعشاب ضارة.

فيما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجامعة ولاية المغير لأجل إخماد حريق غابة نخيل بالمنطقة الفلاحية لاسيد قرية سيدي يحي بلدية و دائرة جامعة.

أسفر الحريق عن إحتراق كلي لـ10 نخلات مثمرة واحتراق جزئي لـ17 نخلة مثمرة بالإضافة لمساحة تقدر بحوالي نصف هكتار من الاعشاب الضارة.

تمت السيطرة على الحريق و إخماده نهائيا والحيلولة دون إمتداده إلى النخيل المجاور.