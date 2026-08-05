المغير .. الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق بغابات النخيل

نجحت مصالح الحماية المدنية من إخماد حريق غابة نخيل بالمنطقة الفلاحية اليامنة بلدية ودائرة المغير.

وحسب بيان للمصالح ذاتها تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية المغير مدعمة بكل من الوحدة الثانوية جامعة، وحدة القطاع أم الطيور و الرتل المتنقل من أجل حريق غابة نخيل بالمنطقة الفلاحية اليامنة بلدية و دائرة المغير.

وخلف الحريق إحتراق 258 نخلة مثمرة 115 كلي + 143 جزئي و حوالي 5 هكتار أعشاب طفيلية.

و بفضل الإستجابة السريعة و التنسيق المحكم بين أعوان الحماية المدنية و مختلف الشركاء المتدخلين ، تم إيقاف ألسنة اللهب و إخمادها في الوقت المناسب.

ورغم السيطرة الكاملة على الحريق تبقى وحدات الحماية المدنية في حالة تأهب و إستعداد دائمين للتدخل الفوري و إخماد أي حريق قد يندلع من جديد، حفاظا على الأرواح والممتلكات والثروة الغابية.

العملية تم تسخير لها 3 ضباط، 8 صف ضباط، 20عون، و7 شاحنات إطفاء.