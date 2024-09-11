المغير: الشرطة تحجز كمية من المخدرات وتوقف مروّجيها

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير، في عمليتين نوعيتين من توقيف 06 أشخاص و حجز 893 كبسولة من المؤثرات العقلية و صفيحتين من المخدرات تناهز 180 غراما، موجهة للبيع بطريقة غير مشروعة.

العملية الأولى جاءت بعد تكثيف عناصر الحاجز الثابت التابع لمصلحة الأمن العمومي بالمغير عمليات المراقبة و التفتيش للمركبات. أين تم توقيف حافلة لنقل المسافرين و تفتيش مسافر مشبوه في العقد الثالث من العمر. فعثر بحوزته على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 885 كبسولة من نوع بريجابالين 300 ملغ ، موجهة للبيع بطريقة غير مشروعة.

العملية الثانية أطرت من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعد الاستغلال الجيد للمعلومات حول نشاط مشبوه لجماعة إجرامية. تقوم بترويج المخدرات داخل الوسط الحضري للولاية. بعد وضع خطة ميدانية واستصدار إذن بتفتيش مسكن أحد المشتبه فيهم. أين تم ضبط و حجز صفيحتين من المخدرات بوزن يناهز 180 غراما و 08 كبسولات من المؤثرات العقلية داخل أحد مساكن المشتبه فيهم.

في نفس السياق، تم توقيف 5 متورطين في القضية، تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 سنة. ينحدرون من نفس المنطقة وتوقيف دراجتين ناريتين تستعمل في تسهيل ترويج هذه السموم.

الضبطية القضائية أنجزت ملفين إجراءات جزائية مستقلين ضد المشتبه فيهم. تم بموجبهما إحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة.