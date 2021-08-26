المغير: العثور على جثة كهل بقرية البعاج بلدية ام الطيور

عثر مساء اليوم على جثة كهل على درجة من التعفن في طريق البترول “البايب” البعاج بلدية أم الطيور. اين تم فتح تحقيق معمق لتعرف على الجثة واسباب الوفاة المبدئية.

وتم نقلها من قبل أعوان الحماية المدنية، الدرك الوطني والسلطات المحلية الى مصلحة حفظ الجثث مستشفى أم الطيور. فيما لاتزال الغموض يكتنف سبب الوفاة الذي يتم التعرف عليه بعد توجيه الجثة للتشريح. وفتحت عناصر الدرك تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وتفاصيل الوفاة.