المغير: القبض على مجموعة أشرار يحترفون سرقة ممتلكات المواطنين

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير ممثلة في أمن دائرة جامعة، من إلقاء القبض على شخصين. يشكلان مجموعة إجرامية تحترف السرقة لممتلكات المواطنين.

العملية جاءت بعد تقدم ثلاثة مواطنين لمقر أمن دائرة جامعة، من أجل ترسيم شكوى جراء تعرضهم لفعل السرقة طالت ممتلكاتهم الخاصة و مبالغ مالية. على الفور فتح تحقيق في القضية و تكثيف التحريات أفضت إلى تحديد هوية مشتبه فيهما في العقد الثاني من العمر يقيمان بمدينة جامعة. بعد إعداد خطة ميدانية تم توقيفهما و تحويلهما للمصلحة لاتخاذ ضدهما الإجراءات القانونية اللازمة.

الضبطية القضائية تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة، أنجزت ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيهما. عن جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لإرتكاب جنحة، جنحة السرقة بالتعدد. تم بموجب هذا الملف إحالة المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.