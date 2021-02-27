المغير: انطلاق مبادرة زراعة 7000 نخلة ببلدية تندلة

انطلقت اليوم أكبر مبادرة خيرية لزراعة 7000 نخلة، ببلدية تندلة ولاية المغير .

اين سيتم تحويل أرض جرداء ممنوحة من قبل المجلس البلدي لتندلةـ إلى جنة لرعاية 1000 يتيم مستقبلا من قبل جمعية ايثار لرعاية الأيتام .

وصنعت إيثار التميز بهذا المشروع الخيري، الذي من شأنه خلق ديناميكية ببلدية تندلة والبلديات المجاورة لها.

وذلك بخلق مناصب شغل وتشجيع على خدمة الارض، اضافة الى الهدف الرئيسي بكفالة أيتام ولايتي الوادي والمغير .

العملية إنطلقت في مرحلتها الأولى بزراعة 2000 نخلة بعد تشجيع وتحفيز السلطات، بمنح قطعة الأرض وسواعد وصدقات المحسنين .

هذا المشروع بامكانه فتح آفاق وتشيل للأبناء المنطقة ودفع البلدية خاصة الى واكبته السلطات بشق المسالك والكهرباء الفلاحية.

وحددت المشرفون على هذا المشروع قيمة تتراوح بين 10آلاف و30ألف لزراعة نخلة كصدقة جارية.

وتبقى مواصلة المشروع في يد كل المحسنين لرعاية الأيتام في عمر الزهور وكفالتهم وفقا لشرعتها السمحاء.