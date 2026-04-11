المغير: تصدير 80 طن من منتوج الطماطم نحو إسبانيا

تم اليوم السبت بولاية المغير إطلاق عملية تصدير 80 طنا من منتوج الطماطم نحو إسبانيا، عبر ميناء وهران.

وأشرفت السلطات المحلية على إعطاء إشارة انطلاق هذه العملية من مجمع “حقول الجنوب” بدائرة جامعة.

وفي هذا السياق، أوضح والي المغير، لعرج نحيلة، أن عملية التصدير ستتم على مراحل. حيث جرى، في مرحلة أولى، شحن 18 طنا من مختلف أنواع الطماطم، من أصل 80 طنا مبرمجة للتصدير.

وأشار ذات المسؤول إلى أن المصالح المختصة تسهر على مرافقة المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة. بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة. خاصة ما تعلق بتنويع الإنتاج الفلاحي وتعزيز قدراته التنافسية.

وتندرج هذه العملية في إطار استراتيجية بعث حركية الصادرات خارج المحروقات. الرامية إلى تعزيز حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية وتثمين المنتجات الوطنية.

يذكر أن هذه العملية تدخل في إطار عملية وطنية شملت 35 عملية تصدير انطلاقا من 13 ولاية، موجهة نحو 19 دولة.

حيث أشرف على إعطاء إشارة انطلاقها وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، من ولاية تيزي وزو. حيث تابع العملية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.