المغير: تفكيك جمعية أشرار تقوم بسرقة الدراجات النارية

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية المغير من الإطاحة بجمعية أشرار تقوم بسرقة الدراجات النارية.

العملية جاءت على إثر تلقي مصالح أمن ولاية المغير لعدة شكاوى متفرقة بخصوص تعرضهم لفعل السرقة من طرف مجهولين. إستهدفت دراجاتهم النارية في عدة أحياء مختلفة من المدينة. مباشرة قامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتفعيل عنصر الإستعلام و تكثيف التحري للوصول إلى الفاعلين.

و بعد وضع خطة ميدانية تمكنت عناصر ذات المصلحة بحر هذا الأسبوع من وضع حد لجمعية أشرار تتكون من أربعة أشخاص تم توقيفه الواحد تلوى الآخر. ينحدرون من إحدى القرى التابعة لمدينة المغير، تتراوح أعمارهم مابين 20 و 40 سنة. يقومون بسرقة الدراجات النارية و تفكيكها ثم بيعها كقطع غيار. بعد التحري معهم ثبت ضلوهم في سرقة أربعة دراجات نارية ، أين تم إسترجاع دراجة نارية و بعض قطع الغيار .

الضبطية القضائية أنجزت أربعة ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم عن عدة تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار. السرقة المقترنة بظرف الليل و التعدد و إستحضار مركب ذات محرك لتسهيل الفعل و تيسير الهروب تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير.

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