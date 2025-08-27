المغير: تفكيك جمعية أشرار سرقت ممتلكات عمومية

تمكن أمن ولاية المغير، بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك جمعية أشرار تتكون من 6 أشخاص، ارتكب عناصرها فعل السرقة باستهداف ممتلكات عمومية.

مع استرجاع 50 وحدة من التجهيزات الإلكترونية، و60 مليون سنتيم عائدات إجرامية. وحجز شاحنة صغيرة استعملت في نقل هذه المسروقات.

تفاصيل القضية، تعود لوقوع جريمة سرقة طالت مجموعة من التجهيزات الإلكترونية بمخزن تابع لإحدى القطاعات العمومية.

محققو المصلحة الولائية للشرطة القضائية فتحوا تحقيقًا معمقًا باستغلال أساليب التحري، مع جمع كل المعلومات حول القضية. ليتمكنوا في ظرف وجيز من تحديد هوية 6 مشتبه فيهم يشكلون جمعية أشرار. تم توقيفهم الواحد تلو الأخرى.

واستمرارًا للتحري في القضية، تم تفتيش منازل ومحلات المشتبه فيهم، بعد استصدار إذن من النيابة المختصة. تمكن عناصر المصلحة من استرجاع 50 وحدة من التجهيزات الإلكترونية. تمثلت في 14 مكيف هوائي، 21 جهاز حاسوب و15 طابعة، وكذا استرجاع مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدر بـ 60 مليون سنتيم. مع حجز المركبة المستعملة في نقل هذه المسروقات.

وأنجزت الضبطية القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيهم. عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنحة سرقة ممتلكات عمومية المقترنة بظرف الليل والتعدد والتسلق والكسر. مع استحضار مركبة ذات محرك لتسهيل الفعل وتيسير الهروب. جنحة شراء وإخفاء أشياء مسروقة، قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.