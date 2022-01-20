المغير: توقيف إمرأة بصدد نقل وتهريب المهلوسات وحجز 4170 قرص
بقلم عبد العالي رحومة
تمكنت مصالح أمن ولاية المغير في عملية نوعية من توقيف إمراة في العقد الثلاثين من العمر كانت بصدد نقل وتهريب كميات معتبرة من المؤثرات العقلية.
العملية مكنت من ضبط 4170 قرص مهلوس من نوع بريقابالين كانت على متن حافلة لنقل المسافرين. وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تحويل المتورط لوكيل الجمهورية محل الاختصاص.
وتنذرج هذه العملية في إطار مكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات و المؤثرات العقلية
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