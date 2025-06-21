المغير.. توقيف ثلاثة أشخاص واسترجاع 67 عداد مياه

تمكن أمن ولاية المغير مؤخرا من توقيف ثلاثة (03) أشخاص يقومون بسرقة عدادات المياه، مع استرجاع سبعة و ستون (67) منها.

حيث مكّنت العملية التي نفذت من قبل المصلحة الولائية للشرطـة القضائيــة، عقب عمل استعلامي وتحريات ميدانية. من رصد تحركات عامل على متن شاحنة تابعة لمقاولة خاصة مكلفة بتغيير عدادات المياه بمساكن المواطنين. يقوم بفصل وأخذ هذه العدادات بطريقة مشبوهة.

أين تم وضع خطة ميدانية أفضت إلى توقيفه رفقة شخصين آخرين و هم بصدد نقل هذه العدادات القديمة إلى شاحنة أخرى. لغرض بيعها كخردة.

ومكنت العملية التي نفذت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، من توقيف 03 أشخاص و إسترجاع 67 عداد قديم خاص بالمياه و حجز شاحنتين.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير.

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