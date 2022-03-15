المغير: توقيف ثلاثيني وحجز مسدس من الصنف الخامس
تمكنت أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، لولاية المغير، من إسترجاع سلاح ناري من الصنف الخامس، (مسدس تقليدي الصنع) كان بحوزة شخص يبلغ من العمر 30سنة.
وفي هذا السياق، تمت العملية على إثر إستغلال معلومات تفيد بإعتزام هذا الأخير بيعه في السوق السوداء.
بالمقابل، الضبطية القضائية بعد إستكمال كافة الإجراءات الجزائية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية.
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المغير..إختفاء غامض للطفل عبد الرحمان ببلدية اسطيل
كما اختفى منذ 8 أيام الطفل كريكب عبد الرحمان، البالغ من العمر 16سنة في ظروف غامضة ببلدية اسطيل ولاية المغير.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الطفل كريكب عبد الرحمان غادر المنزل على الساعة 13:30متوجها نحو المدرسة متوسطة سوالمي إبراهيم،و لم يظهر عليه أي خبر طوال ثماني أيام.
وفي هذا السياق تعيش العائلة في وضع مزري أين بات الاب يتنقل من ولاية إلى أخرى لمجرد ورود اي خبر بحثا عن الابن.
بينما أثرت وضعية غياب الطفل عبد الرحمان على الأسرة والوالدة التي تعاني من أثر الصدمة.
هذا وتناشد العائلة التعاون معاهم حتى يتم إعادة عبد الرحمان لحضن أهله.
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المغير: إحباط تهريب ونقل أزيد من 10 آلاف قرص مهلوس
في عملية مشتركة تمكن عناصر الفرقة المتعددة المهام بسطيل، بالتنسيق مع عناصر الجيش الوطني الشعبي الوطني والدرك في ثلاث عمليات. من احباط تهريب ونقل أزيد من 10 آلاف قرص مهلوس
العمليات مكنت من توقيف خمسة أشخاص وحجز أربعة مركبات. كانت تستعمل في نقل هذه السموم عبر الطريق الوطني رقم 03.
وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تحويل المتورطين لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.
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كما تمكنت فرقة الابحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي من تفكيك شبكة إجرامية. مختصة في تهريب نقل وبيع مؤثرات العقلية على مستوى المنطقة الحدودية.
أين استغلوا معلومات تم من خلالها وضع مخطط سري لتوقيف المركبة كانت محملة بكميات ضخمة من المهلوسات. أين تم توقيف عناصر الشبكة المكونين من ثلاثة أفراد وحجز 300الف قرص مهلوس.
وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية سيتم تقديمهم المتورطين لوكيل الجمهورية محل الاختصاص.