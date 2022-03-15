المغير: توقيف ثلاثيني وحجز مسدس من الصنف الخامس

تمكنت أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، لولاية المغير، من إسترجاع سلاح ناري من الصنف الخامس، (مسدس تقليدي الصنع) كان بحوزة شخص يبلغ من العمر 30سنة.

وفي هذا السياق، تمت العملية على إثر إستغلال معلومات تفيد بإعتزام هذا الأخير بيعه في السوق السوداء.

بالمقابل، الضبطية القضائية بعد إستكمال كافة الإجراءات الجزائية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية.

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