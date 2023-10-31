المغير.. توقيف شبكة لتهريب المهلوسات بجامعة

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير من تفكيك شبكة إجرامية تحترف نقل و تهريب المؤثرات العقلية بغرض الترويج.

كما تم توقيف شخصين في العقدين الثالث والرابع من العمر فيما يبقى ثلاثة مشتبه فيهم في حالة فرار. بالإضافة كذلك إلى حجز كمية من المؤثرات العقلية ناهزت 8818 كبسولة نوع بريقابالين 300 ملغ.

وإستمرار للتحقيق وبالتنسيق مع النيابة العامة المختصة. تم توقيف مشتبه فيه ثاني ثبت ضلوعه في القضية. كما تم تحديد هوية ثلاثة مشتبه فيهم آخرين في حالة فرار.