المغير.. توقيف شخصين واسترجاع دراجتين ناريتين مسروقتين

تمكن أمن ولاية المغير بحر الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين مع إسترجاع دراجتين ناريتين مسروقتين.

وتعود تفاصيل العملية، لوقوع جريمة سرقة طالت دراجة نارية مملوكة لأحد المواطنين.

الإستجابة الفورية لعناصر الشرطة القضائية لطلب التدخل عبر الهاتف الصادر عن الضحية. مكن في ظرف وجيز من توقيف الفاعل متلبسا بفعل السرقة، مع إسترجاع الدراجة النارية.

إستمرار للتحري في القضية وبعد إستصدار إذن بتفتيش منزل مشتبه فيه آخر ثبت ضلوعه في القضية صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير.

ومكنت العملية من إسترجاع دراجة نارية أخرى محل سرقة ومبحوث عنها إلى جانب توقيف المشتبه فيه الثاني.

الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أنجزت ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيهما. عن تهمة السرقة في حالة التلبس، المشاركة في جرم السرقة. أحيلا بموجه أمام الجهات القضائية المختصة.