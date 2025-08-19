إعــــلانات
أخبار الجزائر

المغير.. توقيف شخصين واسترجاع دراجتين ناريتين مسروقتين

بقلم عبد العالي رحومة
المغير.. توقيف شخصين واسترجاع دراجتين ناريتين مسروقتين
  • 7
  • 0

تمكن أمن ولاية المغير بحر الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين مع إسترجاع دراجتين ناريتين مسروقتين.

وتعود تفاصيل العملية، لوقوع جريمة سرقة طالت دراجة نارية مملوكة لأحد المواطنين.

الإستجابة الفورية لعناصر الشرطة القضائية لطلب التدخل عبر الهاتف الصادر عن الضحية. مكن في ظرف وجيز من توقيف الفاعل متلبسا بفعل السرقة، مع إسترجاع الدراجة النارية.

إستمرار للتحري في القضية وبعد إستصدار إذن بتفتيش منزل مشتبه فيه آخر ثبت ضلوعه في القضية صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير.

ومكنت العملية من إسترجاع دراجة نارية أخرى محل سرقة ومبحوث عنها إلى جانب توقيف المشتبه فيه الثاني.

الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أنجزت ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيهما. عن تهمة السرقة في حالة التلبس، المشاركة في جرم السرقة. أحيلا بموجه أمام الجهات القضائية المختصة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/mf8zZ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر