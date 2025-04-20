المغير: توقيف شخص بحوزته 2144 قرص مهلوس وسلاح أبيض

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير، ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية جامع، بحر الأسبوع المنصرم. من توقيف شخص ينشط في جرائم الإتجار غير المشروع المؤثرات العقلية. مع ضبط 2144 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

المشتبه فيه، في الثلاثينات من العمر، تم توقيفه من قبل عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بجامعة. عندما كان على متن حافلة لنقل المسافرين، قادمة من إحدى الولايات الجنوبية متوجهة إلى الولايات الشمالية. أين تم توقيفها للمراقبة و التفتيش القانوني، فلفت إنتباه عناصر الشرطة لشخص مشبوه يجلس بالمقاعد الخلفية للحافلة و بجانبه حقيبة.

بعد تفتيشها ضبطت كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ : 2144 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ. كما تم تلمسه جسديا أين تم ضبط بحوزة المعني على سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي. ليتم تحويل المعني مباشرة إلى مقر الفرقة بالمغير لاستكمال الإجراءات. فتبين كذلك أنه محل نشرة بحث عامة من طرف الجهات القضائية بموجب أمر بالقبض لتورطه في جريمة السرقة .

تمّ تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة، عن قضية حيازة و نقل المؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة. بالإضافة كذلك إلى حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي.

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