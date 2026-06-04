المغير.. توقيف شخص وحجز 1020 كبسولة بريغابالين 

تمكنت المصالح العملياتية لامن ولاية المغير من توقيف شخص وحجز 1020 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ وحجز 3 أسلحة بيضاء محظورة.

أطوار القضية تعود لبحر هذا الأسبوع، بعد تكثيف أفراد المصلحة الولائية للشرطة القضائية نشاطهم الميداني لمحاربة الجريمة الحضرية بمدينة المغير.

ليتم رصد نشاط مشبوه لأحد الأشخاص في المتاجرة بالمؤثرات العقلية مع إتخاذ مسكنه مكانا لتخزينها، بعد التنسيق والحصول على الإذن من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير تم تفتيش مسكن المعني.

العملية مكنت عناصر المصلحة من توقيف المشتبه فيه كما أفضت كذلك ضبط كمية من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين 300 ملغ قدرت بـ 1020 كبسولة . وأيضا سيفين من الحجم الكبير و سكين دون مبرر شرعي . وكذا مبلغ مالي من العائدات الإجرامية .

وتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة .