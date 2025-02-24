المغير: توقيف شخص وحجز 7540 علبة سجائر أجنبية مهربة

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير بحر الأسبوع المنصرم ، من توقيف شخص في العقد الثالث من العمر. عن تهمة التهريب باستعمال مركبة ، أين تم ضبط 7540 علبة سجائر أجنبية المنشأ متأتية عن طريق التهريب. وتوقيف المركبة المستعملة في النقل و مبلغ مالي من العائدات الإجرامية .

تفاصيل العملية، تعود إلى قيام عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة جامعة. بوضع نقطة مراقبة فجائية لمحاربة جرائم التهريب. أين تم توقيف شاحنة قادمة من إحدى الولايات الجنوبية ، على متنها شخص في العقد الثالث من العمر. وبتفتيشها تم العثور على 15 علبة كرتونية تحتوي على 7540 علبة سجائر من نوع HP ذات منشأ أجنبي متأتية عن طريق التهريب

العملية التي تمت بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة، أسفرت أيضا عن حجز مبلغ مالي كان بحوزة المشتبه فيه من العائدات الإجرامية. قدر بـ : 11 مليون و 300 الف سنتيم

تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة ، عن تهمة جنحة التهريب بإستعمال مركبة

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