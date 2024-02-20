المغير.. توقيف “طاكسيور” وحجز 4374 قرص مهلوس

تمكنت عناصر الدرك الوطني بالمغير من إحباط تهريب ونقل كمية جد معتبرة من المؤثرات العقلية.

كما جاءت العملية أثناء حاجز أمني أين تم توقيف سيارة نقل الجماعي وأثناء عملية تفتيش روتينية. تم ايجاد كمية المهلوسات 4374 قرص مهوس مخبأة بإحكام المركبة. ليتم اقتداءه للمقر الفرقة لاستكمال التحقيق.

وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تقديم المتورط لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا بتهمة نقل وتهريب المؤثرات العقلية.