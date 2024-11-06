المغير: توقيف مروّج المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، من توقيف شخص على خلفية تورطه في قضية حيازة مخدرات. و مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.

تفاصيل العملية تعود لورود معلومات لذات الفرقة مفادها قيام أحد الأشخاص، بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة جامعة. أين تم تسطير خطة ميدانية مكّنت من توقيف المعني الذي يبلغ من العمر 28 سنة ينحدر من المنطقة.

بعد تلمّسه عثر بحوزته على 14 قطعة من المخدرات نوع الكيف المعالج. و كذا سيجارة ملفوفة و كبسولة من المؤثرات العقلية معدة للترويج. كما تم العثور بحوزته على مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدر بـ 03 ملايين و 500 ألف سنتيم.

الضبطية القضائية قامت بإنجاز ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيه. عن تهمة حيازة مخدرات و مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع. أين أحيل أمام الجهات القضائية المختصة و صدر في حقة حكم بـ 05 سنوات حبسا و غرامة مالية مع إيداعه بالمؤسسة العقابية.