المغير: توقيف 3 أشخاص بتهمة المضاربة في الموز

عالجت مصالح أمن ولاية المغير ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية. قضية تتمثل في المضاربة غير المشروعة في فاكهة الموز. أين تم توقيف ثلاثة أشخاص و حجز كمية من فاكهة الموز كانت موجهة للمضاربة.

تفاصيل العملية جاءت بعد ورورد معلومات عبر خط الهاتف تلقتها المصلحة مفادها قيام أحد التجار بوسط مدينة المغير ببيع فاكهة الموز المدعم. على الفور تم توجيه عناصر الشرطة القضائية العاملة بالميدان ليتم ضبط المعني. و هو يقوم ببيع هذه المادة بمبلغ 700 دج للكيلوغرام الواحد. مخالفا بذلك التسعيرة المحددة و المقننة من طرف السلطات العمومية بـ 260 دج للكيلوغرام. ليتم تحويله للمقر لمواصلة الإجراءات و حجز كمية الموز الموجهة للمضاربة. إستمرارا للتحقيق تم توقيف شخصين آخرين ثبت ضلوعهما في القضية.

الضبطية القضائية قامت بإنجاز ملف إجراءات جزائي ضد المشتبه فيهم عن قضية المضاربة غير المشروعة في فاكهة الموز. قدموا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة.

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