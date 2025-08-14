المغير : توقيف 3 أشخاص في قضية سرقة ممتلكات عمومية

تمكنت الشرطة القضائية لولاية المغير من توقيف 3 أشخاص في قضية سرقة ممتلكات عمومية.

تفاصيل العملة تعود لوقوع جريمة سرقة طالت ممتلكات عمومية تمثلت في غطاء بالوعة الصرف الصحي بأحد أحياء مدينة المغير. التحريات المعمقة لعناصر الشرطة القضائية بأمن الولاية. مع تفعيل عنصر الإستعلام، مكن في ظرف وجيز من تحديد هوية الفاعلين ثلاثة مشتبه فيهم في العقد الثاني و الثالث من العمر أحدهم طفل قاصر يبلغ من العمر 16 سنة. ليتم وضع خطة ميدانية محكمة، مكنت من توقيفهم الواحد تلوى الآخر، مع إسترجاع البالوعة محل السرقة.

الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، أنجزت ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيهم. عن تهمة سرقة ممتلكات عمومية ، أحيلوا بموجه أمام الجهات القضائية المختصة.