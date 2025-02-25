المغير: توقيف 3 أشخاص يروّجون المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية المغير. من وضع حد لمجموعة أشرار تتكون من 03 أشخاص يروجون للمخدرات و المؤثرات العقلية بمدينة المغير .

حيثيات العملية تعود لمعلومات وردت لذات المصلحة ، مفادها نشاط مشبوه لأحد الأشخاص مسبوق قضائيا. يقوم بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية وسط شباب أحد أحياء مدينة المغير. أين تم تفعيل التحري و الاستعلام مكن من تحديد هويته و مكان إقامته بدقة. ليتم وضع خطة ميدانية من أجل توقيفه، مع إستصدار إذن وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير ،لتفتيش مسكنه.

العملية مكنت من توقيف المشتبه فيه و برفقته شخصين آخرين، مع ضبط 454 كبسولة متنوعة من المؤثرات العقلية. 05 قارورات تحتوي على محلول مؤثر عقلي، كمية من المخدرات الصلبة كوكايين بوزن 0.6 غرام . قطعة من المخدرات كيف معالج بوزن 0.2 غرام و مبلغ 135000 دج من العائدات الإجرامية .

الضبطية القضائية أنجزت ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيهم ، عن تهمة الحصول والحيازة و التخزين للمخدرات و المؤثرات العقلية قصد البيع بطريقة غير مشروعة ، الترويج عمدا للمخدرات و المؤثرات العقلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، تم بموجبه تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة .

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