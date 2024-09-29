المغير: توقيف 9 مروّجين للمخدرات والمهلوسات بجامعة

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير، ممثلة في أمن دائرة جامعة و الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، في قضيتين بحر هذا الأسبوع. من توقيف 9 أشخاص في العقد الثالث و الرابع من العمر بإقليم دائرة جامعة. يقومون بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية.

العملية جاءت في إطار محاربة جرائم الإتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. و ذلك بعد الإستغلال الأمثل للمعلومات التي ترد إلى ذات المصالح بخصوص قيام هؤلاء الأشخاص بترويج هذه السموم. أين وضعت خطة ميدانية مكّنت من توقيف 9 أشخاص في العقد الثالث و الرابع من العمر من بينهم شخص مسبوق قضائيا. و مبحوث عنه من طرف الجهات القضائية لتورطه في جريمة محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

العمليتين مكنتا كذلك من حجز 41 قرص من المؤثرات العقلية، 12 غرام من المخدرات كيف معالج. بالإضافة كذلك إلى 7 قارورات من دواء مؤثر عقلي صاعق كهربائي (تازير). 2 سيفين من الحجم الكبير و سكين و مبالغ مالية من عائدات الترويج.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.