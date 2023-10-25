المغير: حجز أزيد من 111 ألف قرص مهلوس مخبأة داخل أبواب

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع فرقة متعددة المهام لأعوان الجمارك باسطيل في المغير من إحباط نشاط شبكة إجرامية مختصة في الاتجار “نقل وتهريب” المؤثرات العقلية. الشبكة مكونة من ثلاثة أفراد من بينهم امرأة.

وحسب ذات المصادر العملية، مكّنت من حجز مركبة لنقل البضائع كانت تنقل المؤثرات العقلية وتموّه في الحواجز بالمرأة. كما تم حجز أزيد من 111 ألف قرص مهلوس مخبأ داخل أبواب حديدية صنع محلي.

وبعد استكمال كامل الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.