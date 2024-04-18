المغير: حجز  أزيد من 2200 قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير، في ثلاثة عمليات من حجز ما مجموعة 2232 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ و 31 غرام من المخدرات كيف معالج، مع توقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم تورطوا في هذه القضايا.

أطر هذه العمليات كل من المصلحة الولائية للشرطة القضائية وأمن دائرة جامعة، من خلال الإستغلال الجيد للمعلومات، التي ترد إلى ذات المصالح، أين تمكنت في القضية الأولى عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف 3 أشخاص كانوا على متن سيارة لنقل المسافرين بعد تفتيش حقائبهم عثر على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 1370 كبسولة نوع بريقابالين 300 ملغ كانت موجهة للترويج ، أما في مايخص القضية الثانية التي تمكن فيها عناصر نفس المصلحة من توقيف 3 أشخاص آخرين، تورطوا في قضية ترويج المؤثرات العقلية من خلال تفتيش منزل أحدهم و عثر على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 732 كبسولة نوع بريقابالين 300 ملغ ،القضية الثالثة التي أطرت من طرف مصالح أمن دائرة جامعة مكنت من توقيف 3 أشخاص تورطوا في قضية الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية أين ضبط بحوزتهم على كمية من المخدرات كيف معالج قدرت بـ 31 غرام وكمية من المؤثرات العقلية 142 كبسولة نوع بريقابالين 300 ملغ ، إلى جانب حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة.

الضبطية القضائية بالتنسيق مع النيابة العامة أنجزت ملفات مستقلة ضد المشتبه فيهم تم بموجبهم إحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة