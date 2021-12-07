المغير: حجز أزيد من 25 ألف وحدة من المشروبات الكحولية مموهة بمادة الفرينة

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن المغير، من توقيف شاحنة مقطورة على مستوى الطريق الوطني رقم 03. بعد ورود معلومات بنقلها المشروبات الكحولية.

وبعد التفتيش الدقيق تم العثور داخل مقطورة الشاحنة ومخبأة بإحكام على 25770 وحدة مشروبات كحولية مختلف الأحجام والانواع مغطاة باكياس الفرينة.

وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تحويل المتورط لوكيل الجمهورية محل الاختصاص.

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تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف، من توقيف شخصين في العشرينات من العمر، يقومان ببيع و ترويج المخدرات عبر أحياء بلدية الشلف.

عملية التوقيف والحجز تمت حسب مصادر النهار، معلومات مفادها وجود شخصين بحوزتهما كمية من الكيف المهالج بصدد ترويجها بين الشباب.

وبعد التحقيق والتحري تم توقيف المشتبه فيهما وبحوزتهما أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج، قبل إنجاز ملف جزائي المنجز في حق المشتبه فيهما عن قضية الحيازة والإتجار في المخدرات وإحالتهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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