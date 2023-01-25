المغير: حجز أكثر من 20 ألف كبسولة مهلوسة

تمكنت مصالح الجمارك من حجز أكثر من 20 ألف كبسولة مهلوسة بولاية المغير.

وحسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للجمارك، فإنه وفي سياق مواصلة الجهود الميدانية الحثيثة للمصالح الجمركية العملياتية, تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام باسطيل “ولاية المغير”. التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالوادي بإقليم إختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة. من حجز 20295 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ. تم ضبطها مخبأة بإحكام على متن شاحنة. حيث تم توقيف المخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

وتندرج العملية، في إطار ممارسة المهام الحمائية المنوطة بجهاز الجمارك الجزائرية. وتكرس يقظة وجاهزية أعوانه في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمساهمة في إقرار النظام والأمن العامين.