المغير.. حجز سلاح ناري و ذخيرة بالمغير

تمكنت قوات الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية المغير، من العثور على سلاح ناري من الصنف الخامس( بندقية) مع كمية من الذخيرة مسحوق البارود بوزن 900 غرام و كبسولة قدح بدون رخصة.

وتمت العملية على إثر قيام قوات الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية المغير. بنصب حاجز مراقبة فجائي بقطاع إختصاص مدينة جامعة ، لفت انتباههم مركبة سياحية سائقها و مرافقه. بدت عليهما علامات غير عادية كردة فعل لتوقيفهما ، ذات العناصر بعد المراقبة العادية للوثائق. و القيام بعملية تفتيش المركبة عثرت على سلاح ناري من الصنف الخامس( بندقية) مع كمية من الذخيرة مسحوق البارود بوزن 900غرام و كبسولة قدح بدون رخصة.

كما تم ضبط على متن المركبة سلاح أبيض محظور من الصنف السادس دون مقتضى شرعي. على الفور تم توقيف المشتبه فيه و ضبط المحجوزات و تحويل المركبة لمقر الفرقة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

الضبطية القضائية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة أعدت ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيهما. عن جرم حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس و ذخيرة دون رخصة و حيازة سلاح أبيض من الصنف السادس دون مقتضى شرعي. أحيلا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة .

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