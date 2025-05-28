المغير: حجز قرابة 20 ألف قرص “بريغابالين”

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المغير، من ضبط 19 ألف و557 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ، وتوقيف سبعة أشخاص.

العملية جاءت في إطار محاربة الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، وفي عملية شرطة واسعة النطاق، منفذة بحر الأسبوع المنصرم، إستهدفت أماكن مشبوهة وبؤر إجرام. أين تمكّنت من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة، كانت تتخذ من إحدى غابات النخيل مكانا لتخزين وترويج المؤثرات العقلية. حيث أسفرت عن توقيف ستة أشخاص من عناصرها، أحدهم محل نشرة بحث. مع ضبط كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 19 ألف و332 كبسولة “بريغابالين”. بالإضافة كذلك إلى إسترجاع مبلغ مالي قدر بأزيد من 12 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

وفي سياق عملياتي متصل، تم توقيف شخص آخر كان على متن حافلة لنقل المسافرين. إثر ضبط 225 كبسولة “بريغابالين”، مخبأة داخل حقيبته.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير.

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