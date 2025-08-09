المغير.. حجز  قرابة 35 ألف قرص مهلوس على متن شاحنة صغيرة 

تمكنت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسطيل في المغير من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على متن شاحنة صغيرة.

وحسب بيان المصالح ذاتها العملية تمت إثر معلومات مفادها محاولة تمرير شحنة من المؤثرات العقلية على متن شاحنة صغيرة نوع DFSK.

ليتم ترصد وتتبع الشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين ولايتي المغير وبسكرة، مع القيام بدورية على مستوى الطريق الوطني رقم 48 الرابط بين ولايتي الوادي والمغير.

ليتم توقيف الشاحنة وبعد تفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور على 34905 قرص مهلوس نوع بريقابلين 300ملغ كانت مخبأة ومموهة بإحكام وسط صناديق بها مادة البطاطا.

وعلى الفور تم توقيف المعني وإقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق في القضية.

بعد الانتهاء من التحقيق سوف يتم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير.