المغير: حجز قرابة 48 ألف قرص “بريغابالين”

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية المغير ممثلة في أمن دائرة جامعة ، بحر الأسبوع المنصرم ، من توقيف شخص ينشط في تهريب المؤثرات العقلية. أين تم ضبط 47 ألف 524 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ و حجز المركبة المستعملة في نقل هذه الشحنة.

التحريات العملياتية التي باشرها محققو ذات المصلحة، جاءت بعد الإستغلال الأمثل لمعلومات تفيد بمخطط إجرامي لتمرير شحنة كبيرة من المؤثرات العقلية على متن مركبة تجارية قادمة من إحدى الولايات الجنوبية. ليتم وضع خطة ميدانية تعتمد على وضع نقاط مراقبة فجائية مع تفعيل عنصر الترصد. مكنت عناصر المصلحة من توقيف المركبة المشبوهة في قيادتها شخص في العقد الرابع من العمر.

بعد تفتشها تفتيشا دقيقا، تم إكتشاف مخبأ سري بالصندوق الخلفي ، أعد خصيصا لتهريب هذه السموم. أين ضبط بداخله كمية المؤثرات العقلية المذكورة .

تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة ، عن تهمة الحيازة و الشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل.

