المغير: حجز قرابة 62 ألف وحدة من السجائر والشمة المقلّدة

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير ممثلة في عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة جامعة. من حجز كمية معتبرة من السجائر أجنبية الصنع مقدرة بـ : 29490 علبة. و كمية من تبغ الترشق “مادة الشمة” قدرت بـ : 32400 وحدة مختلفة الأنواع. كما تم توقيف المشتبه فيه.

تفاصيل العملية جاءت بعد الإستغلال الأمثل للمعلومات التي تفيد بنشاط مشبوه لأحد الأشخاص. أين تم تفتيش مرآب مسكنه بعد الحصول على إذن النيابة العامة لدى محكمة جامعة. فعثرت قوات الفرقة على كمية معتبرة من السجائر أجنبية الصنع مقدرة بـ : 29490 علبة ، و كمية من تبغ الترشق (مادة الشمة ) قدرت بـ 32400 وحدة مختلفة الأنواع. ليتم فيما بعد توقيف المشتبه فيه و تحويله للمصلحة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

الضبطية القضائية أنجزت ملف إجراء جزائي ضد المشتبه فيه ، تم بموجبه إحالته أمام الجهات القضائية المختصة .