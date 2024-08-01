 المغير: حجز كميات معتبرة من المواد التبغية اجنبية الصنع

تمكنت مصالح امن ولاية المغير ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية جامعة، من توقيف شخص وحجز كميات معتبرة من المواد التبغية ذات منشأ أجنبي متحصل عليها عن طريق التهريب.

تفاصيل العملية جاءت إثر الإستغلال الأمثل لمعلومات حول نشاط مشبوه لصاحب محل تجاري بوسط مدينة جامعة، ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفتيش المحل.

اين تم العثور على بضاعة أجنبية الصنع ( مواد تبغية ) متحصل عليها عن طريق التهريب.

تمثل في 2720 علبة سجائر مختلفة الأنواع، 2 كلغ من تبغ المعسل أجنبي الصنع و5 وحدات من مفرقعات الشماريخ.

ضبطت هذه المحجوزات وتم تحويل المعني لمقر الفرقة لإستكمال الاجراءات، أين تم تحرير ضده ملف إجراءات قضائية عن تهمة حيازة بضاعة أجنبية ذات منشأ أجنبي متحصل عليها عن طريق التهريب.