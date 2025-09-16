المغير: حجز 11 ألف قرص مهلوس لدى مسافرين بحافلة!

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عمران في المغير، من توقيف شخصين وحجز أزيد من 11 ألف قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصالح، تمت العملية أثناء القيام بسد على مستوى مفترق الطريقين الوطنيين رقم 123 ورقم 3. حيث تم توقيف حافلة نقل المسافرين، قادمة من إحدى الولايات الجنوبية باتجاه إحدى الولايات الغربية.

وبعد تفتيش الأمتعة الخاصة بالمسافرين من طرف عناصر السد تم العثور على 11100 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 مغ داخل حقيبة ملابس خاصة بشخصين.

ليتم على الفور، توقيف المشتبه فيهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وبعد الانتهاء من التحقيق سوف يتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة.