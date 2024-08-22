المغير: حجز 1130 قارورة خمر موجهة للبيع بدون ترخيص

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية جامعة نهاية الأسبوع المنصرم. من حجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 1130 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام. بمسكن شخص في العقد الرابع من العمر موجهة للبيع بطريقة غير مشروعة.

تفاصيل العملية تعود إلى ورود معلومات إلى الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة جامعة. مفادها حيازة أحد الأشخاص بمسكنه العائلي على كمية كبيرة من المشروبات الكحولية. موجهة للمتاجرة بطريقة غير مشروعة.

وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة واستصدار إذن بالتفتيش لمسكن المعني. تم ضبط قوات الفرقة على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 1130 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام بدون رخصة. أين تم حجزها وتحويل المشتبه فيه إلى مقر الفرقة لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة.

الضبطية القضائية قامت بإنجاز ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيه، عن تهمة حيازة المشروبات الكحولية لغرض البيع بدون ترخيص. قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.