المغير.. حجز 1188 قرص مهلوس على متن حافلة لنقل المسافرين

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير، من توقيف شخص عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة، كما تم ضبط ألف و مئة و ثمانية و ثمانين ( 1188 كبسولة) نوع بريغابالين 300 ملغ و مبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

العملية التي أطّرها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية جامعة، جاءت بعد عمل استعلامي يفيد بتواجد أحد الأشخاص على متن حافلة لنقل المسافرين. قادمة من إحدى الولايات الجنوبية و بحوزته كمية كبيرة من المؤثرات العقلية، ليتم نصب نقاط مراقبة فجائية. مكنت من توقيف الحافلة المعنية، و بتفتيشها و تفتيش راكبيها و أمتعتهم. ضبط كمية من المؤثرات كانت مخبأة بإحكام داخل حقيبة ملابس خاصة بأحد المسافرين. قدرت بـ 1188 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ، موجهة للبيع بطريقة غير مشروعة. كما ضبط بحوزة المعني على مبلغ تسعة عشر ألف دينار جزائري (19000 دج) من العائدات الإجرامية.

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.

