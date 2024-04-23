المغير: حجز 20700 قارورة خمر و170 ألف علبة سجائر عن طريق التهريب

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير، ممثلة في أمن دائرة جامعة وفي عمليتين نوعيتين من حجز 20700 وحدة من المشروبات الكحولية. و 175 ألف علبة سجائر من صنع أجنبي، كما تم توقيف شخصين و حجز شاحنتين.

هاتين العمليتين جاءتا بعد الإستغلال الجيد للمعلومات التي ترد إلى ذات المصلحة و تكثيف عمليات المراقبة و التفتيش لشاحنات نقل البضائع. أين تمكن قوات الشرطة في القضية الأولى من توقيف شاحنة نوع جرار طريقي محملة بالحصى. في قيادتها شخص في العقد الرابع من العمر. وبعد تفتيشها عثر بداخلها على كميات كبيرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام قدرت بـ 20700 وحدة.

أما بخصوص القضية الثانية التي تمكن من خلالها عناصر ذات المصلحة، من توقيف شاحنة نوع جرار طريقي تجر مقطورة. في قيادتها شخص في العقد السادس من العمر ، بعد تفتيشها عثر بداخلها على كمية كبيرة من السجائر من صنع أجنبي متأتية عن طريق التهريب ناهزت 175 ألف علبة .

بعد إستيفاء كامل الإجراءات القانونية ، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة