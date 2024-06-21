المغير: حجز 342 ألف كبسولة مملوءة بالبارود وتوقيف المشتبه فيه  

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير ممثلة في أمن دائرة جامعة، من ضبط وحجز 342 ألف كبسولة مملوءة بمادة البارود. خاصة ببنادق الصيد، كانت مموهة داخل وسيلة نقل، كما تم في ذات السياق توقيف المشتبه فيه .

تفاصيل العملية، جاءت بعد قيام عناصر الحاجز التابع لأمن دائرة جامعة. بتكثيف مراقبة و تفتيش المركبات، أين تم توقيف شاحنة محل شبهة يقودها شخص في العقد الرابع من العمر.

وبعد تفتيشها عثر عناصر الشرطة على مخبأ سري معد ومهيأ لنقل وإخفاء السلع. أين ضبطوا كمية كبير من عناصر الذخيرة قدرت بـ 342 ألف كبسولة مملوءة بمادة البارود خاصة ببنادق الصيد.

وأنجزت الضبطية القضائية ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيه عن تهمة جناية إستيراد عناصر الذخيرة. من الصنف الخامس بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. جنحة تبييض الأموال بإكتساب ممتلكات وحيازتها وإستخدامها مع علم الشخص بأنها عائدات إجرامية. قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة.